Скандал вокруг Нетаниягу и Друкера набирает обороты
Две ассоциации журналистов Израиля упрекнули премьер-министра Биньямина Нетаниягу за его призыв заключить под стражу сотрудника 13 канала Равива Друкера.
Об этом сообщают израильские СМИ.
"При демократии ни премьер-министр, ни кто-либо другой от его имени не угрожают репортерам прямо или косвенно тюремным заключением, даже если они осмеливаются расследовать подозрения, лично касающиеся Нетаниягу", – отметили журналисты.
Они уточнили, что лишь суд имеет право выносить решение о приговоре к тюремному заключению.
"Мы поддерживаем смелого репортера Равива Друкера и надеемся, что журналисты продолжают отстаивать свои принципы и искать правду", – также прокомментировали ситуацию в "Движении за качество власти".