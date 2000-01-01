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Скандал вокруг Нетаниягу и Друкера набирает обороты | Фото:11.06 21:07   MIGnews.com

Скандал вокруг Нетаниягу и Друкера набирает обороты

Две ассоциации журналистов Израиля упрекнули премьер-министра Биньямина Нетаниягу за его призыв заключить под стражу сотрудника 13 канала Равива Друкера.

Об этом сообщают израильские СМИ.

"При демократии ни премьер-министр, ни кто-либо другой от его имени не угрожают репортерам прямо или косвенно тюремным заключением, даже если они осмеливаются расследовать подозрения, лично касающиеся Нетаниягу", – отметили журналисты.

Они уточнили, что лишь суд имеет право выносить решение о приговоре к тюремному заключению.

"Мы поддерживаем смелого репортера Равива Друкера и надеемся, что журналисты продолжают отстаивать свои принципы и искать правду", – также прокомментировали ситуацию в "Движении за качество власти".

Ранее за журналиста 13 канала также заступился министр обороны Бенни Ганц, упрекнув Нетаниягу за его высказывание.


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