Ганц заступился за журналиста Друкера перед Нетаниягу

Как ранее стало известно, Равив Друкер опубликовал в программе Макор 12-го канала записи разговоров между держателем контрольного пакета акций Безек Шаулем Аловичем и его женой Ирис.
Друкер утверждал, что записи доказывают намерение Аловичей создать "благоприятное освещение" деятельности Нетаниягу с помощью принадлежавшего им портала walla.
В ответ глава правительства заявил, что журналист должен сидеть в тюрьме: "Тот факт, что компетентные инстанции не останавливают и не задерживают Друкера, и позволяют ему куражиться, пользоваться сливами и шантажировать свидетелей только усиливает чувство того, что во всем, что касается Нетаниягу - карты крапленые. В нормальном мире Друкер уже сегодня бы оказался в тюрьме - за криминальные сливы и попытки воспрепятствовать правосудию. Но цель медиа - сбросить лидера правых Нетаниягу любой ценой - и ради этого все позволено”.