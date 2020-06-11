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Ганц заступился за журналиста Друкера перед Нетаниягу | Фото:11.06 17:47   MIGnews.com

Ганц заступился за журналиста Друкера перед Нетаниягу

Министр обороны Бенны Ганц заступился за журналиста 13 канала Равива Друкера, который опубликовал статью о расследовании против премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Он написал в Twitter, что задачей журналистов является критика чиновников.

"Задача журналистов — критиковать нас. Так было, так есть и так будет", – подчеркнул он.

Главу минобороны также поддержал министр связи Йоаз Гендель и министр соцравенства Мерав Коэн.



Как ранее стало известно, Равив Друкер опубликовал в программе Макор 12-го канала записи разговоров между держателем контрольного пакета акций Безек Шаулем Аловичем и его женой Ирис.

Друкер утверждал, что записи доказывают намерение Аловичей создать "благоприятное освещение" деятельности Нетаниягу с помощью принадлежавшего им портала walla.

В ответ глава правительства заявил, что журналист должен сидеть в тюрьме: "Тот факт, что компетентные инстанции не останавливают и не задерживают Друкера, и позволяют ему куражиться, пользоваться сливами и шантажировать свидетелей только усиливает чувство того, что во всем, что касается Нетаниягу - карты крапленые. В нормальном мире Друкер уже сегодня бы оказался в тюрьме - за криминальные сливы и попытки воспрепятствовать правосудию. Но цель медиа - сбросить лидера правых Нетаниягу любой ценой - и ради этого все позволено”.


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