Асад внезапно отправил в отставку сирийского премьера
Президент Сирии Башар Асад внезапно отправил в отставку премьер-министра Имада Хамиса.
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на сирийские СМИ.
Хамис занимал данный пост с июня 2016 года. Решение Асада было неожиданным. Его причины на данный момент неизвестны.
Преемником экс-премьера стал 67-летний Хусейн Арнус. До этого момента он занимал пост министра водного хозяйства.
Кабинет министров продолжит работу в нынешнем составе до следующих парламентских выборов, которые состоятся 19 июля.
Ранее Асад также неожиданно сменил губернаторов вдоль границы с Израилем. Он посадил в Даръа давнего приспешника, а также перенес губернатора Эль-Кунейтра с границы с Голанами в район друзов Эс-Сувейда.