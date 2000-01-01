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Асад внезапно отправил в отставку сирийского премьера | Фото:12.06 06:44   MIGnews.com

Асад внезапно отправил в отставку сирийского премьера

Президент Сирии Башар Асад внезапно отправил в отставку премьер-министра Имада Хамиса.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на сирийские СМИ.

Хамис занимал данный пост с июня 2016 года. Решение Асада было неожиданным. Его причины на данный момент неизвестны.

Преемником экс-премьера стал 67-летний Хусейн Арнус. До этого момента он занимал пост министра водного хозяйства.

Кабинет министров продолжит работу в нынешнем составе до следующих парламентских выборов, которые состоятся 19 июля.

Ранее Асад также неожиданно сменил губернаторов вдоль границы с Израилем. Он посадил в Даръа давнего приспешника, а также перенес губернатора Эль-Кунейтра с границы с Голанами в район друзов Эс-Сувейда.


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