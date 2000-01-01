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Месть генерального директора минздрава: `Гротто распяли` 11.06 16:52   MIGnews.com

Месть генерального директора минздрава: "Гротто распяли"

Сановники министерства здравоохранения прокомментировали обвинения в отношении заместителя генерального директора министерства профессора Итамара Гротто. Профессора обвинили в том, что он отменил карантин для олигарха Тедди Саги, прилетевшего с Кипра.

Источник в министерстве утверждает: “Профессор Готто - прямой человек, и нет никаких сомнений в том, что он стал жертвой точечной ликвидации. Бар Симан Тов чувствует, что во время эпидемии Гротто украл у него популярность, и теперь он мстит. Даже если Гротто допустил ошибку  - надо проверить, а не публично распинать его”.

В последние недели между двумя сановниками наблюдалась напряженность. Профессор Гротто рассчитывал, что Бар Симан Тов порекомендует его в качестве кандидата на пост генерального директора новому министру здравоохранения.  Но вместо него на этот пост был назначен профессор Хези Леви.

Другой источник в министерстве сообщил, что во время эпидемии граждане обращались в министерство с просьбой о предоставлении такого рода освобождений. Для одобрения таких запросов был создан специальный комитет, который предоставлял разрешения в исключительных случаях - инвалидам, аутистам или людям с тяжелой депрессией.

Сам Гротто пока никак не прокомментировал обвинения. Корреспонденты сумели поймать его на входе в офис утром 11 июня. Отвечая на их вопросы он сказал: "Это сейчас выглядит как вторжение в частную жизнь, но пока давайте это оставим как есть”.


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