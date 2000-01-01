11.06 18:29 MIGnews.com

Ганц-Евросоюзу: привержен продвижению мирного процесса

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Министр обороны Израиля Бенни Ганц встретился с главным дипломатом Европейского Союза Жозепом Боррелем.Переговоры состоялись днем, 11 июня, передает офис главы минобороны.В пресс-релизе не уточняется, говорили ли стороны по поводу планов Израиля применить суверенитет над частями Западного берега.Тем не менее, Ганц сказал Борреллю, что "привержен продвижению мирного процесса". Он заявил о желании поддерживать открытый диалог с Евросоюзом и партнерами.Уточняется, что стороны обсудили "укрепление отношений между Израилем и ЕС и региональную угрозу со стороны Ирана.