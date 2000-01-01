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Нетаниягу обсудил аннексию с главами форумов Коэлет и Шило | Фото:11.06 16:13   MIGnews.com

Нетаниягу обсудил аннексию с главами форумов Коэлет и Шило

Утром, 11 июня, премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился в своей канцелярии в Иерусалиме с руководителями форума "Коэлет" и форума "Шило".

Об этом сообщает пресс-служба главы правительства.

"Участники встречи выразили поддержку премьер-министру и выступили за возглавляемый им исторический процесс по применению израильского законодательства в Иудее и Самарии", – сказано в сообщении.

Уточняется, что руководители форумов "Коэлет" и "Шило" представили Нетаниягу подготовленный ими документ, содержащий информацию о важности применения израильского законодательства, путях его реализации и правовой основе в соответствии с международным правом.


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