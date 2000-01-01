11.06 13:44 MIGnews.com

Делегацию Ямины встретили с протестами в поселении бедуинов

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Партия Ямина во главе с председателем Нафтали Беннеттом получила дополнительное сопровождение от ЦАХАЛа во время поездки по Негеву.Ранее, бывшему министру и членам партии запретили посещать бедуинскую деревню Ликия из-за опасений беспорядков.Тем не менее, представители партии все равно выехали на место и столкнулись с оппозицией.Местные жители вышли на протест против действий движения Регавим на юге и против сноса домов полицией. Среди прочего, протестующие несли таблички с надписями: "Регавим - преступники" и "Снос домов - это не решение проблемы".Бывший депутат Кнессета Талеб аль-Сана также прибыл на место, чтобы противостоять делегации Ямины.Фракция Объединенный арабский список в ответ на поездку Ямины заявила: "Арабские жители Негева страдают от государственных издевательств, которые включают изгнание из своих домов и земель, разрушение тысяч домов в год, пренебрежение и предотвращение существенной инфраструктуры, такой как вода, канализация и электричество.""Люди Ямина и Регавим - это группа экстремистских расистов, которые подстрекают одной рукой и крадут земли арабских жителей другой", - говорится в сообщении.