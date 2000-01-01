11.06 13:13 MIGnews.com

Ципи Хотовели станет новом послом Израиля в Великобритании

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Депутат Кнессета Ципи Хотовели в четверг, 11 июня, приняла предложение премьер-министра Биньямина Нетаниягу стать следующим послом Израиля в Великобритании. Об этом она сообщила Армейскому радио.На данный момент Хотовели служит в качестве министра по делам поселений. На этом посту её должен сменить Цахи Ханегби.В соответствии с коалиционным соглашением между "Ликудом" и партией "Кахоль Лаван" министра обороны Бенни Ганца, Хотовели останется послом в Лондоне на все время существования правительства единства и не может быть заменена после ротации.Ранее, от "Ликуда" дипломатическое назначение получил Гилад Эрдан, который был назначен послом в ООН.