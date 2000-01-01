11.06 13:02 MIGnews.com

"Итамар Гротто не мог дать разрешения на отмену карантина"

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Доктор Ашер Шалмон, ответственный за выдачу разрешений в министерстве здравоохранения прокомментировал скандал вокруг заместителя генерального директора министерства профессора Итамара Гротто. По данным в прессе, Гротто отменил обязательный 14-дневный карантин для прилетевшего с Кипра миллиардера Тедди Саги.Доктор Шалмон заявил: "Если бы обратились с такой просьбой ко мне, я бы такое разрешение не выдал. Мы очень ограничены в наших возможностях выдачи разрешений на отмену положений карантина. Есть очень ясные инструкции”. Он подчеркнул, что человек, прилетевший в Израиль и обратившийся за подобным разрешением, должен был подать несколько медицинских документов, пройти тест на коронавирус - и все это время находится в изоляции.Доктор Шалмон подчеркнул: Запрещено демонстрировать общественности подобное различное отношение к различным группам населения, показывать, что у кого-то есть освобождение от общих обязанностей. Я предполагаю, что в данном случае речь идет о серьезном нарушении и я ожидаю разъяснений по данному вопросу”.Шалмон, однако, выступил против “линча” профессора Гротто: "Речь идет об опытном специалисте, играющем центральную роль. Он, очень заслуженный человек, надеюсь, что скоро все станет ясным”.