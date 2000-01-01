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Бар Симан Тов: Гротто должен уйти 11.06 11:57   MIGnews.com

Бар Симан Тов: Гротто должен уйти

Израильские СМИ сообщают о том, что генеральный директор министерства здравоохранения Моше Бар Симан Тов направил своему заместителю, профессору Итамару Гротто письмо с требованиями объяснений по поводу разрешения отменить карантин для олигарха Тедди Саги, прилетевшего с  Кипра.

В письме Бар Симан Тов говорится: “Это - случай серьезного нарушения доверия к нам, профессионалам министерства здравоохранения и правительству. Мы обязаны действовать не предвзято и мы должны подавать пример.  В свете серьезности происходящего. Я прошу предоставить мне разъяснения. Было ли предоставлено подобное освобождение и на каком основании? Были ли случаи выдачи подобных разрешений в прошлом? Я надеюсь получить полное и удовлетворительное объяснение. Если такие вещи подтвердятся, и публикации в прессе соответствуют действительности, вам придется немедленно извлечь выводы”.


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