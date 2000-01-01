11.06 11:38 MIGnews.com

Опрос: 68% израильтян поддерживают применение суверенитета

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68% израильтян поддержали одностороннее применение суверенитета в Иудее и Самарии, согласно опросу, проведенному Институтом Магара-Мохота среди 511 респондентов.Подавляющее большинство опрошенных (72%) считают, что израильское правительство не должно оставлять поселения в качестве анклавов в рамках "палестинского" суверенного образования. Опрос также показывает, что общественность хареди почти полностью поддерживает суверенитет.Региональный совет Самарии поручил провести опрос, чтобы "изучить тенденции в израильской общественности как часть борьбы, которая ведет к применению суверенитета, не признавая террористическое государство и не оставляя общины в изоляции"."Опрос подтверждает то, что мы знали все время", - заявил Йоси Даган, глава совета. "Подавляющее большинство израильской общественности стремится к суверенитету в Иудее и Самарии и не одобряет признание Израилем и Нетаниягу террористического государства в сердце страны.""Я призываю премьер-министра выслушать голос народа, выраженный в опросе, и применить суверенитет. Это исторический час, и необходимо предпринять исторические шаги. Прислушайтесь к голосу народа и правды в это время", - добавил он.Отмечается, что 54% избирателей "Ликуда" на последних выборах заявили, что не будут голосовать за партию на предстоящих выборах, если премьер-министр признает палестинское государство.