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Опрос: 68% израильтян поддерживают применение суверенитета | Фото:11.06 11:38   MIGnews.com

Опрос: 68% израильтян поддерживают применение суверенитета

68% израильтян поддержали одностороннее применение суверенитета в Иудее и Самарии, согласно опросу, проведенному Институтом Магара-Мохота среди 511 респондентов.

Подавляющее большинство опрошенных (72%) считают, что израильское правительство не должно оставлять поселения в качестве анклавов в рамках "палестинского" суверенного образования. Опрос также показывает, что общественность хареди почти полностью поддерживает суверенитет.

Региональный совет Самарии поручил провести опрос, чтобы "изучить тенденции в израильской общественности как часть борьбы, которая ведет к применению суверенитета, не признавая террористическое государство и не оставляя общины в изоляции".

"Опрос подтверждает то, что мы знали все время", - заявил Йоси Даган, глава совета. "Подавляющее большинство израильской общественности стремится к суверенитету в Иудее и Самарии и не одобряет признание Израилем и Нетаниягу террористического государства в сердце страны."

"Я призываю премьер-министра выслушать голос народа, выраженный в опросе, и применить суверенитет. Это исторический час, и необходимо предпринять исторические шаги. Прислушайтесь к голосу народа и правды в это время", - добавил он.

Отмечается, что 54% избирателей "Ликуда" на последних выборах заявили, что не будут голосовать за партию на предстоящих выборах, если премьер-министр признает палестинское государство.


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