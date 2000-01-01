Пресса Ирана осуждает МИД Германии из-за ядерной сделки
Консервативная пресса Ирана высмеяла позицию ЕС в отношении ядерной сделки 2015 года, от которой отказался Вашингтон, обвиняя министра иностранных дел Германии в проявлении бессилия и высокомерия во время переговоров в Тегеране.
Ультраконсервативная газета Javan разместила на первой полосе карикатуру, на которой изображен министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас со свастикой на рукаве и гитлеровскими усиками, отдающим нацистский салют.
"Вонючие остатки нацизма и фашизма проявились в духе самой слабой Европы в истории", - говорится в сопроводительной редакционной статье.
Европейский союз "отправил своего посланника в Иран, чтобы сказать: "Европа не может осуществить что-то без одобрения Америки, но и не может принять отказ Ирана выполнить некоторые из своих обязательств", - говорится в статье.