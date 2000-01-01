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Пресса Ирана осуждает МИД Германии из-за ядерной сделки | Фото:11.06 18:05   MIGnews.com

Пресса Ирана осуждает МИД Германии из-за ядерной сделки

Консервативная пресса Ирана высмеяла позицию ЕС в отношении ядерной сделки 2015 года, от которой отказался Вашингтон, обвиняя министра иностранных дел Германии в проявлении бессилия и высокомерия во время переговоров в Тегеране.

Об этом во вторник, 11 июня сообщает The Times of Israel.

Ультраконсервативная газета Javan разместила на первой полосе карикатуру, на которой изображен министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас со свастикой на рукаве и гитлеровскими усиками, отдающим нацистский салют.

"Вонючие остатки нацизма и фашизма проявились в духе самой слабой Европы в истории", - говорится в сопроводительной редакционной статье.

Европейский союз "отправил своего посланника в Иран, чтобы сказать: "Европа не может осуществить что-то без одобрения Америки, но и не может принять отказ Ирана выполнить некоторые из своих обязательств", - говорится в статье.


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