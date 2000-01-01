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Бывшая уборщица судится с Сарой Нетаниягу | Фото:11.06 16:19   MIGnews.com

Бывшая уборщица судится с Сарой Нетаниягу

Женщина, которая подала в суд на супругу премьер-министра Сару Нетаниягу за жестокое обращение на рабочем месте, когда она работала уборщицей в резиденции премьер-министра, во вторник впервые предстала перед судом и подверглась перекрестному допросу со стороны адвоката, обвинившего ее во лжи.

Об этом пишет The Times of Israel.

Шира Рабан, 24-летняя ультраортодоксальная мать троих детей, работала уборщицей в официальной резиденции Нетаниягу в течение месяца в 2017 году. Она подала иск вскоре после ухода с должности, требуя возмещения убытков в размере 225 000 шекелей (64 000 долларов).

Рабан утверждает, что в течение всего короткого срока пребывания в должности она была вынуждена терпеть постоянные оскорбления со стороны жены главы правительства.

В зале суда Рабан рассказала, что "миссис Нетаниягу" заставляла ее мыть руки после "каждого действия, которое я делала". "Это был не рабочий день, а день жестокого обращения", – сказала она об условиях работы, которые якобы были ей навязаны.


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