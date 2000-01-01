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Йоав Горовиц решил уйти в отставку | Фото:11.06 15:18   MIGnews.com

Йоав Горовиц решил уйти в отставку

Генеральный директор канцелярии главы правительства Йоав Горовиц сообщил премьер-министру Биньямину Нетаниягу о решении завершить свою работу на этом посту.

Еще до выборов Горовиц обратился к премьер-министру с просьбой об освобождении его от занимаемой должности по окончании формирования нового правительства в июне текущего года.

В течение трех лет Горовиц занимал пост гендиректора канцелярии главы правительства, а в последний год работал по совместительству руководителем аппарата премьер-министра. Горовиц занимался основными национальными вопросами, касающимися поселенческого движения, безопасности, экономики и общественного развития, которые стояли на повестке дня Государства Израиль.

Премьер-министр поблагодарил Йоава Горовица за самоотверженный и профессиональный труд и сказал:

«Йоав был в центре происходящего и очень помогал мне в важной работе на благо Государства Израиль. Уверен, что он успешно продолжит дальнейшую карьеру».


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