11.06 15:18 MIGnews.com

Йоав Горовиц решил уйти в отставку

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Генеральный директор канцелярии главы правительства Йоав Горовиц сообщил премьер-министру Биньямину Нетаниягу о решении завершить свою работу на этом посту.Еще до выборов Горовиц обратился к премьер-министру с просьбой об освобождении его от занимаемой должности по окончании формирования нового правительства в июне текущего года.В течение трех лет Горовиц занимал пост гендиректора канцелярии главы правительства, а в последний год работал по совместительству руководителем аппарата премьер-министра. Горовиц занимался основными национальными вопросами, касающимися поселенческого движения, безопасности, экономики и общественного развития, которые стояли на повестке дня Государства Израиль.Премьер-министр поблагодарил Йоава Горовица за самоотверженный и профессиональный труд и сказал:«Йоав был в центре происходящего и очень помогал мне в важной работе на благо Государства Израиль. Уверен, что он успешно продолжит дальнейшую карьеру».