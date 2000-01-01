11.06 11:16 MIGnews.com

Адас Штайф: Я – амазонка с ножом в руках

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Корреспондент радио Галей ЦАХАЛ по криминальным делам, скандально известная журналистка и феминистка Адас Штайф, дала интервью 12-му каналу израильского ТВ.Штайф утверждает, что ее “преследует очень высокопоставленная фигура в политических кругах”. Эта персона якобы намерена посадить Штайф в тюрьму за то, что она опубликовала содержимое похищенного ею смартфона бывшего главы Ассоциации адвокатов Израиля.Штайф поведала: “Высокопоставленный сановник сказал мне: Если ты опубликуешь мою переписку с Эфи Наве, я буду тебя преследовать до тех пор, пока ты не окажешься в тюрьме. Я ответила делом. Расследование дела Наве идет полным ходом, господа”.28 апреля начался судебный процесс по гражданскому иску бывшего главы Ассоциации Адвокатов Израиля Эфе Наве к корреспонденту радио Галей ЦАХАЛ по делам полиции Адас Штайф.Эфи Наве подал иск к Штайф на сумму семь миллионов шекелей.Иск подан в окружной суд Лода. Штайф и радиостанция обвиняется в незаконном получении и вскрытии личного телефона Наве, и публикации данных с телефона без его согласия.Иск также подан к командиру станции Шимону Элькабец и одному из самых знаменитых ее ведущих - Рази Баркаи.В ходе слушаний судья Орен Шварц подверг жесткой критике поведение Штайф, опоздавшую на судебное заседание, а также офис генерального прокурора - за то, что один и тот же адвокат представляет интересы ответчиков и позицию юридического советника правительства Авихая Мандельблитта.На вопрос о том, пугают ли ее угрозы, госпожа Штайф ответила: “Я реально не выгляжу запуганной. Я смеялась и я продолжу смеяться, и вокруг этой истории много шума. Я спокойна, я хорошо сплю и я как положено выполняю мою работу”.На вопрос о том, как она воспринимает тот факт, что ею был незаконно получен и вскрыт телефон Наве, журналистка ответила: ”Вы обвиняете меня в краже? В том, что я взяла чужую собственность? Все было сделано по закону, и когда будут опубликованы подробности, об этом узнают все”.На вопрос о том, не расстраивают ли ее атаки из-за шумного дела вокруг Наве, и не менее шумного дела Захави Ацбани, Штайф заявила: “В моем возрасте мне уже все равно. Мне не все равно, что думают те, кто знает, что я реально делаю, и что не всегда попадает в заголовки газет. С того дня, как я себя помню, я работала ради других а не ради себя. И я вижу, как все развивается. Я вижу как в Твиттере пишут о гражданской войне. О гражданской войне? ОК, так у нас гражданская война”.На вопрос о том, почему она ушла из Твиттера, Штайф ответила: “Я решила отрезать себя от Твиттера по простой причине. Я, как амазонка с ножом в руках, сражаюсь каждый день, веду реальную войну. У меня нет времени на эту бесконечную войну с бесконечным количеством людей, не имеющих представления ни о чем”.