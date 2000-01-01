11.06 11:45 MIGnews.com

Нетаниягу пойдет на слушания в октябре

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Адвокат премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу рассказал в понедельник, 10 июня, что его подзащитный предстанет перед государственным прокурором в начале октября по обвинениям в коррупции, после того как его просьба об отсрочке была отклонена.В видеоролике, распространенном пресс-секретарем семьи Нетаниягу, адвокат Амит Хаддад говорит, что отказ прокурора предоставить отсрочку означает, что «мы будем присутствовать» на слушании. Но Хаддад при этом утверждает, что есть «много факторов», оправдывающих отсрочку, имея в виду бумажные тяжбы, связанные с делом, и тот факт, что он был единственным адвокатом, представляющим премьер-министра.Нетаниягу грозит обвинение во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Сам премьер-министр назвал обвинения в коррупции против него «охотой на ведьм».