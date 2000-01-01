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Сара Нетаниягу не выкидывала Биби из машины 11.06 09:24   MIGnews.com

Сара Нетаниягу не выкидывала Биби из машины

Принято решение суда по делу, возбужденного по требованию четы Нетаниягу в отношении журналиста Игаля Сарна.

Иск подан в связи с публикацией Сарной поста на его страничке в facebook: "Бейте Шоврей Штика. Бейте левых. Бейте ашкеназов. Бейте журналистов. Затыкайте рты. Блокируйте facebook. Закрывайте глаза на реальность. Но если ночью (и это было в самом деле) останавливается кортеж премьер-министра, четыре черных автомобиля, и еще и еще много машин охраны, и выпадает из него на шоссе №1 немолодой господин, с криками, что жена не хочет оставаться с ним в одном автомобиле. И превращает всю систему безопасности премьера в маскарад, и вместе с этим – в дурдом всю страну. Теперь сделайте побольше шума. Чтобы никто не услышал его криков".

Суд постановил, что пост в facebook, опубликованный Сарна, оскорбляет супругов Нетаниягу, и не соответствует действительности.

Суд приговорил Сарна к выплате компенсации Нетаниягу в размере 115 тысяч шекелей.
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