11.06 09:24 MIGnews.com

Сара Нетаниягу не выкидывала Биби из машины

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Принято решение суда по делу, возбужденного по требованию четы Нетаниягу в отношении журналиста Игаля Сарна.Иск подан в связи с публикацией Сарной поста на его страничке в facebook: "Бейте Шоврей Штика. Бейте левых. Бейте ашкеназов. Бейте журналистов. Затыкайте рты. Блокируйте facebook. Закрывайте глаза на реальность. Но если ночью (и это было в самом деле) останавливается кортеж премьер-министра, четыре черных автомобиля, и еще и еще много машин охраны, и выпадает из него на шоссе №1 немолодой господин, с криками, что жена не хочет оставаться с ним в одном автомобиле. И превращает всю систему безопасности премьера в маскарад, и вместе с этим – в дурдом всю страну. Теперь сделайте побольше шума. Чтобы никто не услышал его криков".Суд постановил, что пост в facebook, опубликованный Сарна, оскорбляет супругов Нетаниягу, и не соответствует действительности.Суд приговорил Сарна к выплате компенсации Нетаниягу в размере 115 тысяч шекелей.