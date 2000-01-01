11.06 09:56 MIGnews.com

Светлова раскритиковала закрытие дела против полицейских

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После двух лет проверки отдел по расследованию проступков полицейских сообщил, что дело по жалобе Маргариты Шульман против напавших на нее стражей порядка, закрыто "из-за недостатка улик". Репатриантка, инвалид Маргарита Шульман жаловалась на то, что была избита два года назад полицейскими и получила тяжелые травмы.Депутат Ксения Светлова (Сионистский лагерь): "Полицейские избили репатриантку, женщину-инвалида. Шульман после выписки из больницы обратилась с жалобой и предоставив имевшиеся у нее документы в отдел по расследованию проступков полицейских. Два года велась проверка, и вот, сегодня нам сообщили, что дело решено закрыть из-за недостатка улик. Я обратилась к министру юстиции с требованием проверить, как могло получиться, что несмотря на полученные травмы, медицинские документы и прочие доказательства, дело решено закрыть, якобы, из-за недостатка улик. Напомню, что два года назад полицейские в Ашкелоне заподозрили, что в машине друга Маргариты были наркотики. Наркотиков, однако, не обнаружили, а Маргарита Шульман была избита и ей пробили голову. После подачи жалобы, я регулярно обращалась в отдел по расследованию проступков полицейских, чтобы выяснить, как продвигается рассмотрение дела. И вот, спустя два года, мне сообщили, что дело закрывают, поскольку улик не хватает... В последнее время не раз имели место случаи, когда рядовые граждане в результате встречи с полицией получали травмы разной степени тяжести. Среди пострадавших – и русскоязычные израильтяне, и представители других групп общества. Подобное положение нетерпимо, руководство полиции должно немедленно навести порядок и защитить граждан от произвола тех, кто обязан обеспечивать нашу безопасность. С этим требованием я и обратилась к министру юстиции".