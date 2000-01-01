11.06 08:20 MIGnews.com

Нетаниягу отреагировал на репортаж о Йони Нетаниягу

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отреагировал на репортаж 2-го канала об Йони Нетаниягу.Нетаниягу на Facebook:"В выпуске новостей показали репортаж, в котором раскритиковали намерение назвать небольшой парк в Бат-Яме в честь моего брата Йони. Когда обратились с просьбой отреагировать на критику, они вырезали из текста основную часть. Вот полный текст реакции:"Ни глава правительства, ни кто-либо от его лица никогда не занимался этим вопросом. Но то, что вы решили заниматься этой темой - постыдно. Йони Нетаниягу был героем Израиля и погиб ради народа Израиля. В США в Филадельфии ему установили мемориал. Но вот чтоб в Бат-Яме его именем были названы два небольших общественных парка? Это уж совсем перебор"".