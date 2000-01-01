Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












flickr/Prime Minister of Israel 11.06 08:20   MIGnews.com

Нетаниягу отреагировал на репортаж о Йони Нетаниягу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отреагировал на репортаж 2-го канала об Йони Нетаниягу.

Нетаниягу на Facebook:
"В выпуске новостей показали репортаж, в котором раскритиковали намерение назвать небольшой парк в Бат-Яме в честь моего брата Йони. Когда обратились с просьбой отреагировать на критику, они вырезали из текста основную часть. Вот полный текст реакции:

"Ни глава правительства, ни кто-либо от его лица никогда не занимался этим вопросом. Но то, что вы решили заниматься этой темой - постыдно. Йони Нетаниягу был героем Израиля и погиб ради народа Израиля. В США в Филадельфии ему установили мемориал. Но вот чтоб в Бат-Яме его именем были названы два небольших общественных парка? Это уж совсем перебор"".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:38
Подозрение на террор: экстренное приземление лайнера easyjet
08:04
Израиль: за один день утонули трое
07:50
Либерман: "Израиль не заинтересован в завоевании Газы"
07:11
В Меа-Шеарим едва не линчевали сына экс-депутата в форме
07:01
Бат-Ям: 29-летний муж убил 40-летнюю жену
06:44
В Ливии освобожден сын Каддафи
04:49
Умер "Бэтмен 60-ых" Адам Уэст
03:23
Ведущий Top Gear попал в страшную автоаварию
02:30
Судна Японии к 2025 году оснастят искусственным интеллектом
01:28
Ученые: женщины в депрессии ведут активную половую жизнь
00:35
Верховный суд Бразилии закрыл дело против президента
23:25
Гранатовый сок повышает работоспособность
22:22
Филиппины: убиты 2 лидера маутов-исламистов
21:30
Яалон: Суннитам плевать на палестинцев
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus