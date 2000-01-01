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Германия: кризис вокруг Катара доведет до войны 11.06 07:13   MIGnews.com

Германия: кризис вокруг Катара доведет до войны

Правительство Германии решило выступить в качестве международного арбитра и помочь в примирении рассорившихся арабских деспотий Залива.

Министр иностранных дел Зигмар Габриэль в интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung заявил: “Вместе с нашими американскими коллегами, но, в первую очередь, вместе с нашими региональными коллегами, мы обязаны постараться найти решения, особенно в том, что касается воздушной и морской блокады. Мы говорим о продовольствии и многих других вещах”.

Габриэль говорил по телефону с госсекретарем Рексом Тиллерсоном. Он остался доволен и сообщает, что Тиллерсон "демонстрирует очень мудрый и взвешенный подход".

Габриэль весьма озабочен, и утверждает, что дело может дойти до войны. Министр говорит, что страны Залива демонстрируют "драматическую жесткость", и "существует опасность того, что диспут может довести до войны".

Габриэль сказал: “После того, как я созвонился с министрами иностранных дел арабских государств, я знаю, насколько серьезна ситуация . Но я верю в то, что есть хорошие шансы для ее разрешения. Это не должно закончиться еще большей эскалацией, которая приведет к насилию”.

Посетивший Германию министр иностранных дел Катара Мухаммед а-Тани заявил, что страны, объявившие ему блокаду “нарушают международный закон” и занимаются “коллективным наказанием”.

Между тем, президент Турции Тайеп Реджеп Эрдоган встретился в Стамбуле с министром иностранных дел Бахрейна шейхом Халидом бин Ахмедом бин Али Халифа. Халифе было заявлено, что страны Залива "должны найти решение кризиса Катара до конца Рамадана".
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