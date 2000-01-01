Египет обсуждает вопрос передачи двух островов Саудам
Комитет по законодательным вопросам парламента Египта приступил 11 июня к обсуждению подписанного более года назад соглашения по демаркации морских границ с Саудовской Аравией.
Согласно этому документу Эр-Рияду переходят два острова в Красном море Тиран и Санафир.
Перед комитетом выступил глава МИД Египта Самех Шукри и представитель правительства страны. Он в свою очередь ознакомил политиков с докладом комитета министров по подписанному соглашению.
В докладе утверждается, что передача двух островов не отразится на Египте. Так, отмечается, что государство сохранит в этой стратегической зоне свое влияние, египетским судам не будет требоваться разрешение на прохождение вблизи островов.
Кроме того, гражданам Египта не придется получать визы для посещения островов.
Ожидается, что обсуждение соглашения в комитете по законодательным вопросам парламента Египта продлится несколько дней.