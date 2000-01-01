12.06 07:11 MIGnews.com

Египет обсуждает вопрос передачи двух островов Саудам

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Комитет по законодательным вопросам парламента Египта приступил 11 июня к обсуждению подписанного более года назад соглашения по демаркации морских границ с Саудовской Аравией.Согласно этому документу Эр-Рияду переходят два острова в Красном море Тиран и Санафир.Перед комитетом выступил глава МИД Египта Самех Шукри и представитель правительства страны. Он в свою очередь ознакомил политиков с докладом комитета министров по подписанному соглашению.В докладе утверждается, что передача двух островов не отразится на Египте. Так, отмечается, что государство сохранит в этой стратегической зоне свое влияние, египетским судам не будет требоваться разрешение на прохождение вблизи островов.Кроме того, гражданам Египта не придется получать визы для посещения островов.Ожидается, что обсуждение соглашения в комитете по законодательным вопросам парламента Египта продлится несколько дней.