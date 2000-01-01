11.06 22:11 MIGnews.com

Ключевые министры Британии сохранили свои посты

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Лондон огласил состав нового британского правительства. Существенных изменений как предполагалось ранее не произошло.Наиболее значительная перемена - выдвижение Дэмиана Грина, друга и сподвижника Терезы Мэй, на пост кабинет-министра - по сути, второго человека в руководстве правительства.Отмечается, что Грин и Мэй знакомы уже около 40 лет. Старый друг премьр-министра заменит на этой должности другого консерватора, Бена Гаммера, не проработавшего на своем посту и двух лет.А вот министром труда и пенсий стал Дэвид Гок. Ранее он был заместителем руководителя казначейства.Новым министром юстиции назначили Дэвида Лидингтона, который сменил на этом посту Лиз Трасс. Она, в свою очередь, перемещена на должность заместителя министра финансов.Большинство остальных членов кабинета сохранили свои портфели.Большинство позиций, включая секретаря казначейства (министра финансов) Филипа Хаммонда, министра образования Джастину Грининг, министра здравоохранения Джереми Ханта и отвечающего за иностранные дела главу Форин-офиса Бориса Джонсона, остались неизменными, как сообщает Би Би Си.