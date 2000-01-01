Ключевые министры Британии сохранили свои посты

Лондон огласил состав нового британского правительства. Существенных изменений как предполагалось ранее не произошло.
Наиболее значительная перемена - выдвижение Дэмиана Грина, друга и сподвижника Терезы Мэй, на пост кабинет-министра - по сути, второго человека в руководстве правительства.
Отмечается, что Грин и Мэй знакомы уже около 40 лет. Старый друг премьр-министра заменит на этой должности другого консерватора, Бена Гаммера, не проработавшего на своем посту и двух лет.
А вот министром труда и пенсий стал Дэвид Гок. Ранее он был заместителем руководителя казначейства.
Новым министром юстиции назначили Дэвида Лидингтона, который сменил на этом посту Лиз Трасс. Она, в свою очередь, перемещена на должность заместителя министра финансов.
Большинство остальных членов кабинета сохранили свои портфели.
Большинство позиций, включая секретаря казначейства (министра финансов) Филипа Хаммонда, министра образования Джастину Грининг, министра здравоохранения Джереми Ханта и отвечающего за иностранные дела главу Форин-офиса Бориса Джонсона, остались неизменными, как сообщает Би Би Си.