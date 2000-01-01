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flickr 11.06 21:26   MIGnews.com

Парламентские выборы во Франции. Лидирует партия Макрона

Результаты экзит-полов показали, что на парламентских выборах во Франции лидирует партия лидера страны Эммануэля Макрона "Вперед, Республика".

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные телеканала RTBF в воскресенье, 11 июня.

Отмечается, что за партию французского президента, как предполагается проголосовало 30% избирателей.

Партия "Республиканцы", как ожидается, получила 19-20% голосов.

За "Национальный фронт" проголосовали около 17%, за "Непокоренную Францию" — около 12%, а за "Социалистическую партию" — около 7-8%.
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