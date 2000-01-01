11.06 20:11 MIGnews.com

Офис Терезы Мэй опроверг перенос визита Трампа

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Представитель офиса премьер-министра Британии Терезы Мэй опровергла информацию о переносе визита президента США Дональда Трампа в Соединенное Королевство.Об этом сообщает агентство Reuters в воскресенье, 11 июня.Мы не будем комментировать слухи о содержании частных телефонных разговоров. Королева пригласила президента Трампа посетить Великобританию, и в эти планы не вносились изменения, — резюмировала она.Ранее, СМИ сообщили, что американский лидер отложил свой запланированный визит в Британию из-за опасений того, что он может вызвать протесты.Трамп якобы в телефонной беседе с Мэй заявил, что его визит состоится тогда, когда этого захочет британский народ.