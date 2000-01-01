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flickr 11.06 20:11   MIGnews.com

Офис Терезы Мэй опроверг перенос визита Трампа

Представитель офиса премьер-министра Британии Терезы Мэй опровергла информацию о переносе визита президента США Дональда Трампа в Соединенное Королевство.

Об этом сообщает агентство Reuters в воскресенье, 11 июня.

Мы не будем комментировать слухи о содержании частных телефонных разговоров. Королева пригласила президента Трампа посетить Великобританию, и в эти планы не вносились изменения, — резюмировала она.

Ранее, СМИ сообщили, что американский лидер отложил свой запланированный визит в Британию из-за опасений того, что он может вызвать протесты.

Трамп якобы в телефонной беседе с Мэй заявил, что его визит состоится тогда, когда этого захочет британский народ.
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