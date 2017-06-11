Глава МИД Катара о панике населения в первые часы эмбарго
В первые несколько часов после объявления эмбарго со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ часть населения Катара поддалась панике.
Об этом рассказал глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани в интервью телеканалу "Россия-24", заверив, что на данный момент ситуация нормализовалась.
В первые часы после прекращения поставок продовольствия из соседних стран в интернете появились фотографии из Катара с пустыми полками магазинов.
"Когда было объявлено об этих мерах рано утром, никто вообще не ожидал, что нужно готовиться к таким мерам. Это обычное проявление паники, такое может случиться с каждым человеком. Все ринулись в супермаркеты и запасались товарами. Но эта паника продлилась всего 4-6 часов. Ситуация нормализовалась, и полки в супермаркетах снова были заполнены товарами", — заявил глава МИД, отвечая на вопрос журналистки, какова ситуация в стране и не испытывает ли Катар дефицита продовольствия.
Для иллюстрации внезапности введенных против Катара мер Аль Тани напомнил также, что буквально за два дня до введения этих мер в Эр-Рияде прошел Совет сотрудничества стран Персидского залива, где Катар не получал каких-либо претензий от других арабских стран.
"Тот, кто отправил фотографии с пустыми холодильниками, пусть теперь отправит фотографии с полными холодильниками", — цитирует РИА Новости слова министра иностранных дел Катара.
Он также пообещал журналистке прислать фотографии полных магазинов сразу, как вернется из России в Катар.