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Левые опаснее `Хизбаллы` 11.06 15:51   MIGnews.com

Левые опаснее "Хизбаллы"

Известный американский еврейский журналист Бен Шапиро выступил с жесткой критикой в отношении левых.

Бен Шапиро принимал участие в конференции Inforum в Нью-Йорке. На вопрос о том, что представляет собой экзистенциальную угрозу для Израиля - левые представители еврейской общины в Америке или “Хизбалла” в Ливане он ответил: “В смысле угрозы убийства евреев, конечно же, Хизбалла”. Но если говорить об экзистенциальной угрозе, левые хуже”.

Шапиро пояснил: “В смысле экзистенциальной угрозы Государству Израиль, евреи в левом лагере - большая угроза, чем любая современная террористическая организация. Я не говорю о либералах-ашкеназах, я не вижу, какая связь есть с этническим происхождением”.

Шапиро добавил: “Израиль - очень сильная страна. Он может терпеть террористические атаки, он может уничтожить “Хизбаллу”, если сделает такой выбор”.

Шапиро, бывший редактор Breitbart News дал разгромную характеристику современным левым: “Левые верит в то, что человеческие существа изначально добры, и что лишь окружающая среда определяет, будут ли они действовать исходя из злых намерений. Именно поэтому сенатор Берни Сандерс рассказывает нам о том, что глобальное потепление привело к всплеску терроризма. Именно поэтому президент Барак Обама верит в то, что нищета является причиной терроризма. Внешние обстоятельства диктуют моральность индивидов. И поэтому левые полагают, что мы не должны спрашивать с людей за их поступки. Вместо этого, мы должны реформировать общество

Правые верят в то, что люди сам по себе способны к совершению зла. Поэтому для нас проблема радикального ислама важнее проблемы глобального потепления. Хорошие люди не будут убивать друг друга из-за глобального потепления. Но они начнут - если поверят злым идеологиям или начну поддерживать тех, кто верит”.
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