11.06 15:51 MIGnews.com

“ХАМАС в Газе хуже, чем ISIS в Сирии и Ираке"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Саудовская газета обвинила ХАМАС в том, что группировка использовала 120 млн. долларов гуманитарной помощи на террористическую деятельность "по поручению Ирана".В редкой и достаточно резкой критике саудовская газета "Okaz"сравнила палестинское движение ХАМАС с джихадистской группировкой Исламское Государство, известной как ISIS. Издание отмечает, что террористическая группировка, правящая в Газе, своими действиями в анклаве "выходит за границы того, что делают боевики ISIS в Сирии и Ираке".Статья, опубликованная в минувший четверг, вышла на фоне дипломатического скандала вокруг Катара. Ранее, на прошлой неделе, ряд важнейших арабских стран Персидского залива разорвали все виды отношений с Дохой.В заявлении государств официальными причинами были названы “поддержка терроризма, дестабилизация региона и защита экстремистов”.Помимо того, саудовская газета обвинила ХАМАС в том, что группировка истратила гуманитарную помощь в размере 120 млн. долларов, выделенной Саудами и ОАЭ, на поддержку своей террористической деятельности: строительство туннелей и финансирование террористических атак по "приказу Ирана"."Террористы "Исламского государства" убивают быстро, тогда как ХАМАС убивает медленно, тратя деньги на террор по приказу Ирана и создавая угрозу жизням мирных палестинцев", - говорится в статье.