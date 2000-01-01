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flickr 12.06 01:24   MIGnews.com

Мэй встретится с лидером лидером ирландских демократов

Лидер Демократической партии Северной Ирландии (DUP) сказала, что в воскресенье продолжаются переговоры с Консервативной партией премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с целью поддержки их правительства меньшинств.

Консерваторы потеряли свое большинство Палаты общин на выборах в четверг и не смогут управлять без поддержки 10 депутатов DUP.

"Вчера у нас были очень хорошие дискуссии с Консервативной партией в отношении того, как мы могли бы поддержать их в формировании национального правительства, которое обеспечило бы стабильность для нации, и эти обсуждения продолжатся. Мы добились значительного прогресса, но продолжаются дискуссии", - сообщила Арлин Фостер, лидер DUP в интервью Sky News.

Телеканал сказал, что Фостер сказала им, что она отправится в Лондон, чтобы встретиться с Мэй в ее официальной резиденции на Даунинг-Стрит во вторник.
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