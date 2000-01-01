11.06 23:19 MIGnews.com

Дутерте "не знал" о помощи со стороны США его войскам

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Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил в воскресенье, 11 июня, что не знал, что правительство США оказывает помощь правительственным войскам в их борьбе против исламистских боевиков в южном городе Марави.Дутерте также сказал, что он "никогда не обращался к Америке" за помощью."Я не знал об этом до тех пор, пока они не приехали", - сказал Дутерте на брифинге в СМИ, когда его спросили о поддержке США в борьбе с происламскими боевиками в Марави.Американские войска предоставляли Филиппинам техническую помощь, но они не принимали участия в боевых действиях, как заявили военные на Филиппинах в субботу, 10 июня.