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Кувейт: `Катар готов прислушаться к своим братьям` | Фото: Thinkstock11.06 14:58   MIGnews.com

Кувейт: "Катар готов прислушаться к своим братьям"

Министр иностранных дел Кувейта заявил в воскресенье, 11 июня, что Катар готов прислушаться к обеспокоенности других стран в Персидском заливе, как сообщило государственное информационное агентство KUNA. Он также отметил, что его страна будет продолжать свои усилия по преодолению напряженности в Персидском заливе.

"Кувейт подтверждает готовность братьев в Катаре понять реальность и прислушаться к благородным усилиям по укреплению безопасности и стабильности", - цитирует KUNA министра иностранных дел шейха Сабаха аль-Халида аль-Сабаха.

"Государство Кувейт не откажется от своих усилий и продолжит свои добрые усилия по исправлению разлома и найдет решение, которое будет касаться первопричины причин спора ... в братских отношениях", - добавил он.
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