12.06 06:24 MIGnews.com

Нетаниягу: "UNRWA активно подстрекает против Израиля"

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил на заседании правительства в воскресенье, 11 июня."Несколько дней назад был обнаружен туннель ХАМАСа под двумя школами в секторе Газа. ХАМАС использует школьников в качестве живого щита. Это враг, с которым мы сражаемся в течение многих лет, враг, совершающий двойное военное преступление. Он преднамеренно нападает на невинных граждан, прикрываясь детьми. В пятницу я поручил генеральному директору МИДа подать официальный протест против действий ХАМАСа в Совет безопасности ООН", - начал свое выступление Нетаниягу."На прошлой неделе я встретился с постоянным представителем США в ООН Никки Хейли. Я поблагодарил её, в том числе и от вашего имени, за активную позицию в поддержку государства Израиль, за противостояние антиизраильской одержимости ООН. Я сказал ей, что настало время, чтобы Организация Объединенных Наций рассмотрела целесообразность дальнейшего существования БАПОР", - продолжил он."Число беженцев со времен Второй мировой войны составляет десятки миллионов человек. Ими занимается УВКБ - Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR). Но для палестинских беженцев, у большинства из которых (почти у всех), есть постоянное место жительства, создано отдельное представительство, которое называется БАПОР (UNRWA). Отделения БАПОРа ведут активное подстрекательство против Израиля. Поскольку, в значительной степени существование БАПОР и, к сожалению, его деятельность направлена на демонстрацию проблемы палестинских беженцев, а не на её решение, пришло время упразднить БАПОР как самостоятельную единицу и передать его функции Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев", - отметил премьер-министр Израиля.