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Иран: дружественная разведка убила зачинщика атак в Тегеране 11.06 13:05   MIGnews.com

Иран: дружественная разведка убила зачинщика атак в Тегеране

Министр разведки Ирана Махмуд Алави выступил с заявлением, в котором сообщил о ликвидации организатора двойной террористической атаки в Тегеране 7 июня.

В результате нападений на иранский парламент и мавзолей аятоллы Хомейни были убиты 17 человек и более 50 ранены.

По версии Алави, организатор атаки бежал из страны “узнав об аннигиляции своей команды”. Он был убит “с помощью дружественной разведывательной службы”.

По словам министра разведки, атаки в Тегеране нельзя назвать успешными “поскольку они не достигли поставленных перед собой целей”.

Алави далее сообщил: “Наш враг не Да’еш (ISIS), скорее Да’еш - лишь инструмент в руках наших врагов “. По словам министра Да’еш руководят Соединенные Штаты и определенные европейские государства”.

За всем этим, по словам министра разведки, стоит “сионистский режим”: “Сионистский режим рассматривается странами региона в качестве врага мусульман номер один. Вы видите, что они делают все, что возможно, дабы нарушить покой таких стран, как Сирия, Ирак и Йемен, и они подрывают бомбы в Афганистане и Пакистане”.
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