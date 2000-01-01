11.06 13:19 MIGnews.com

Катар продолжает отрицать поддержку терроризма

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Чиновник, контролирующий благотворительные организации Катара в воскресенье, 11 июня, отрицал, что благотворительные группы в стране поддерживали терроризм, спустя несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп поддержал движение некоторых арабских государств, чтобы оказать давление на Доху за предполагаемое военное финансирование.Саудовская Аравия, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты и Египет ужесточили свое давление на Катар, добавив десятки фигур и благотворительных организаций, которые они связывают со страной, в "черные списки" террористов.Саудовская Аравия и ее союзники объявили Катару экономический и дипломатический бойкот на прошлой неделе из-за того, что, богатое газом государством поддерживает Иран и террористические группировки - обвинения, которые Доха отрицает."Регулирующий орган по благотворительной деятельности выражает сожаление в связи с обвинениями в том, что гуманитарные организации Катара поддерживают терроризм", - говорится в официальном заявлении органа.Трамп в пятницу обвинил Катар в том, что он является "высокопоставленным" спонсором терроризма."Мы должны прекратить финансирование терроризма. Я решил ... пришло время обратиться к Катару, чтобы положить конец его финансированию", - сказал Трамп журналистам в Белом доме в пятницу.