Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












пресс-секретарь партии НДИ 11.06 12:51   MIGnews.com

"Заявления политиков о поселениях далеки от реальности"

Министр обороны Авигдор Либерман перед началом заседания правительства сказал, что практически все заявления политиков, касающиеся ситуации со строительством в поселениях, не имеют ничего общего с реальностью.

По словам лидера партии НДИ, он лучше чем кто бы то ни было знает, каковы потребности поселений в строительстве, а также какое давление в этом вопросе оказывается со стороны международной политической системы.

"И я, и глава правительства действовали абсолютно прозрачно и максимально ответственно. То количество разрешений на строительство, которые были утверждены 6 и 7 июня — это максимум возможного. Я запросил точные данные, вплоть до каждого отдельного дома в различных поселениях. Цифры таковы: 6 и 7 июня мы утвердили возведение 3651 единицы жилья, из них 671 — к немедленному строительству. С января 2017 года до сего момента было утверждено строительство 8345 единиц жилья, из которых 3066 можно уже начинать строить. Это больше, чем когда-либо, начиная с 1992 года! Те, кто утверждает, что можно было сделать больше, не желают понять, что это означало бы не обострить ситуацию, а просто полностью взорвать ее, тем самым поставив под угрозу весь поселенческий проект. Нет и не будет другого правительства, которое бы настолько эффективно защищало бы интересы еврейских поселений в Иудее и Самарии", - подчеркнул Авигдор Либерман.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:19
Катар продолжает отрицать поддержку терроризма
13:05
Иран: дружественная разведка убила зачинщика атак в Тегеране
12:23
Арестованы 3 террориста, освобожденные по "сделке Шалита"
12:19
Бывший командир разведки: ХАМАС приперли к стенке
12:15
Нетаниягу: пора расформировать UNRWA
11:55
Иран: арестованы 6 причастных к серии терактов в Тегеране
11:24
Тель-Авив: рабочий отеля изнасиловал туристку
11:22
Тиллерсон и Чавушоглу обсудили Сирию и Катар
11:04
Амстердам: машина въехала в толпу, ранены три израильтянина
10:49
США и ЕС: "Деятельность Израиля не приближает мир с ПА"
09:56
Светлова раскритиковала закрытие дела против полицейских
09:45
Ливни: профессорам затыкают рты
09:24
Сара Нетаниягу не выкидывала Биби из машины
09:21
Тела 8 мигрантов обнаружены в лодке к востоку от Триполи
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus