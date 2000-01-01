11.06 12:51 MIGnews.com

"Заявления политиков о поселениях далеки от реальности"

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Министр обороны Авигдор Либерман перед началом заседания правительства сказал, что практически все заявления политиков, касающиеся ситуации со строительством в поселениях, не имеют ничего общего с реальностью.По словам лидера партии НДИ, он лучше чем кто бы то ни было знает, каковы потребности поселений в строительстве, а также какое давление в этом вопросе оказывается со стороны международной политической системы."И я, и глава правительства действовали абсолютно прозрачно и максимально ответственно. То количество разрешений на строительство, которые были утверждены 6 и 7 июня — это максимум возможного. Я запросил точные данные, вплоть до каждого отдельного дома в различных поселениях. Цифры таковы: 6 и 7 июня мы утвердили возведение 3651 единицы жилья, из них 671 — к немедленному строительству. С января 2017 года до сего момента было утверждено строительство 8345 единиц жилья, из которых 3066 можно уже начинать строить. Это больше, чем когда-либо, начиная с 1992 года! Те, кто утверждает, что можно было сделать больше, не желают понять, что это означало бы не обострить ситуацию, а просто полностью взорвать ее, тем самым поставив под угрозу весь поселенческий проект. Нет и не будет другого правительства, которое бы настолько эффективно защищало бы интересы еврейских поселений в Иудее и Самарии", - подчеркнул Авигдор Либерман.