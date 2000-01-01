11.06 11:22 MIGnews.com

Тиллерсон и Чавушоглу обсудили Сирию и Катар

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу обсудили события в Сирии и обострение в отношениях между Катаром и арабскими государствами по телефону, как сообщили источники в МИД Турции.Звонок, проведенный по просьбе Тиллерсона, прошел после того, как Тиллерсон в пятницу призвал Саудовскую Аравию и другие страны Персидского залива облегчить их блокаду Катара, заявив, что это вызывает непреднамеренные гуманитарные последствия и затрагивает возглавляемую США борьбу против террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS.На данный момент подробности переговоров между политиками остаются неизвестными.Обращаясь к комментариям Тиллерсона по поводу блокады, президент Турции Тайип Эрдоган сказал в своем выступлении в Стамбуле в пятницу: "Я говорю, что блокаду нужно полностью отменить".Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бахрейн и Египет разорвали отношения с Катаром в понедельник, 5 июня, обвинив государство в поддержке исламистских боевиков и Иран - утверждения, которые, по словам Катара, беспочвенны. Несколько стран последовали этому примеру.