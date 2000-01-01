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Рухани: Иран не хочет новой напряженности в регионе11.05 09:32   MIGnews.com

Рухани: Иран не хочет новой напряженности в регионе

Иран не хочет "новой напряженности" на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент Хасан Рухани во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Иран всегда стремился снизить напряженность в регионе и укрепить безопасность и стабильность", - отметил иранский лидер.

При этом, в разговоре он не упомянул о ракетном штурме КСИР на Голанах и атаки Израиля против иранских объектов в Сирии.

В свою очередь, Меркель заверила Рухани в том, что Германия, Франция и Великобритания останутся в соглашении по иранскому атому до тех пор, пока Тегеран придерживается своих обязательств по сделке.
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