Иран отомстит США за отказ от ядерной сделки

Беря пример с "российских успехов в онлайн-саботаже" Иран намерен отомстить США за отказ от ядерной сделки.
О планах иранского правительства сообщили на RT со ссылкой на источники, напомнив, что после введения администрацией Обамы санкций в отношении арабской республики, на банковскую систему США обрушились регулярные кибератаки.
"Эти атаки стали гораздо серьёзнее. Иран превратился из неуклюжего подростка в довольно уверенного взрослого", - передали в агентстве слова вице-президента компании Crowdstrike Адама Мейерса, который заметил схожий почерк между действиями российских хакеров и взломом систем в Саудовской Аравии.
Источник уверен, что, восполняя месть США, Иран будет учиться у российских хакеров, подмечая, что действенность кибератак будет улучшаться не за счет подбора профессионального персонала или модернизации техники, а за счет кардинально новой тактики.