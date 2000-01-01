"Эскалация между Израилем и Ираном может привести к войне"
Последняя эскалация боевых действий между Израилем и Ираном в Сирии является вопросом "войны и мира" для всего региона. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время церемонии вручения премии Карла Великого президенту Франции Эммануэлю Макрону.
По ее словам эти события могут привести к войне, в которую автоматически будут втянуты ведущие мировые страны.
"Эскалация прошедших часов показывает нам, что речь реально идет о войне и мире", - цитирует Times of Israel слова Меркель.
Канцлер подчеркнула, что ситуация приобретает все более "угрожающую форму". Политик призвала мировое сообщество сплотиться с целью предотвращения возможной агрессии и многочисленных человеческих жертв.