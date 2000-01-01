Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com









Нетаниягу провел телефонный разговор с Терезой Мэй 11.05 08:22   MIGnews.com

Нетаниягу провел телефонный разговор с Терезой Мэй

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу провел телефонную беседу со своим британской коллегой Терезой Мэй. Разговор состоялся в четверг вечером, 10 мая.

Лидеры обсудили иранскую агрессию, последние события в регионе и ситуацию в Сирии.

Глава израильского правительства выразил свою признательность за позицию Великобритании, которая осудила ракетный обстрел, совершенный Ираном, и поддержала право Израиля на оборону.

Ранее Соединенное Королевство осудило иранскую атаку на Голанах. В офисе премьер-министра Британии Терезы Мэй призвали Иран "воздержаться от новых нападений", а все стороны — сохранять спокойствие и не допускать эскалации.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:35
"Эскалация между Израилем и Ираном может привести к войне"
08:07
Иранский чиновник: Израиль затеял опасную игру
07:35
Маас и Лавров не добились понимания по делу Скрипаля
07:23
Иран не применил свои лучшие ракеты
07:16
Нападки Развозова на финансовую комиссию Кнессета
05:11
Земан произнес тост, а ему вместо водки налили минералку
04:14
Президент Португалии лоббирует смену пола с 18 лет
03:18
В Германии учительнице запретили носить хиджаб в школе
02:27
Свадебную процессию королевской пары собрали из Lego
01:28
В музее мадам Тюссо появились фигуры королевской пары
00:38
Google добавил в клавиатуру азбуку Морзе
23:19
В США украли оригинальный костюм железного человека
22:16
В США группа подростков обрисовала школу свастиками
21:50
СМИ: Иран не предупредил режим Асада об атаке на Израиль
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus