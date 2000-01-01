11.05 08:22 MIGnews.com

Нетаниягу провел телефонный разговор с Терезой Мэй

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу провел телефонную беседу со своим британской коллегой Терезой Мэй. Разговор состоялся в четверг вечером, 10 мая.Лидеры обсудили иранскую агрессию, последние события в регионе и ситуацию в Сирии.Глава израильского правительства выразил свою признательность за позицию Великобритании, которая осудила ракетный обстрел, совершенный Ираном, и поддержала право Израиля на оборону.Ранее Соединенное Королевство осудило иранскую атаку на Голанах. В офисе премьер-министра Британии Терезы Мэй призвали Иран "воздержаться от новых нападений", а все стороны — сохранять спокойствие и не допускать эскалации.