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Иранский чиновник: Израиль затеял опасную игру 11.05 08:07   MIGnews.com

Иранский чиновник: Израиль затеял опасную игру

Председатель парламентского комитета Ирана по национальной безопасности и внешней политике Алаеддин Боруджерди осудил Израиль за атаку против иранских военных объектов в Сирии. Об этом он заявил журналистам во время визита в португальскую столицу Лиссабон.

"Израиль затеял опасную игру. Главной целью этих атак, поддерживаемых США, состоит в том, чтобы отвлечь общество от действий американского президента и его решения оставить ядерное соглашение", - цитирует AFP слова иранского чиновника.

Израиль нанес удар по иранским позициям в Сирии после того, как по территории Еврейского государства были выпущены 20 ракет.
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