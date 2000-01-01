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11.05 07:23   MIGnews.com

Иран не применил свои лучшие ракеты

Израильский эксперт по противоракетной обороне Узи Рубин сообщил в интервью газете The Jerusalem Post что Иран, в ходе атаки против Голанских высот ночью 10 мая “не применил свои лучшие ракеты”.

Рубин, основатель и директор программы ПРО Arrow указал на то, что Иран предпочел воспользоваться ракетами низкого качества и сомнительной точности.

По израильским данным, из выпущенных иранцами 20 ракет 16 вообще не долетели до Израиля и взорвались в Сирии, а четыре были перехвачены “Железным куполом”.

Рубин сказал, что трудно объяснить, почему Иран выбрал ракеты более низкого качества. Возможно, иранцы опасались, что применение высокоточных и современных ракет вызовет куда более мощную и разрушительную израильскую реакцию.

Другая версия основывается на том, что на протяжении нескольких последних месяцев Израиль последовательно атаковал иранские склады, центры и объекты в Сирии. Это могло повлиять на уровень иранской готовности. Еще одна версия - политическая, согласно которой иранцы пытаются продемонстрировать “сдержанность” накануне важных для них переговоров с европейскими государствами о судьбе ядерной сделки.
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