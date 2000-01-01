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Израиль опубликовал снимки атакованных иранских баз IDF11.05 06:59   MIGnews.com

Израиль опубликовал снимки атакованных иранских баз

Через сутки после ракетного обстрела иранскими силами Голанских высот ЦАХАЛ опубликовал спутниковые снимки иранских баз, уничтоженных в ходе ответной израильской операции, получившей кодовое название “Карточный Домик”.

Израиль опубликовал снимки атакованных иранских баз


На снимках - разведывательные иранские базы в Сирии - Тель-Калиб, Тель-Гарба, Тель-Магдад и Тель Наби Йуша.

В дополнение к этому атакован иранский военный центр в аль-Кисвех и несколько иранских центров логистики. Один из них располагался в 10 километрах от Дамаска. на базе размещались штабы, ангары , заправочная станция и цехи.

Израиль опубликовал снимки атакованных иранских баз


Кроме того, ВВС ЦАХАЛа отомстили за сбитый сирийцами три месяца назад истребитель F-16, атаковав зенитные батареи СА-22, СА-17, СА-2, а также радары, пусковые установки и ракеты-перехватчики. Речь идет о модернизированных системах, часть из которых является мобильными, что затрудняет их идентификацию и уничтожение.

Источники в ЦАХАЛе заявили, что с ПВО Сирии “сведены счеты”. Атакованные системы - российского производства, но находились на вооружении сирийской армии и обслуживались сирийскими расчетами. Российское министерство обороны утверждает, что в атаках принимали участие 28 израильских истребителей, выпустивших 60 ракет, половина из которых якобы перехвачена сирийцами.
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