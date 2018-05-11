Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com









Мадрид инициирует запрет на сдачу квартир туристам 12.05 06:52   MIGnews.com

Мадрид инициирует запрет на сдачу квартир туристам

Мэрия Мадрида готовит новые строгие правила, которые фактически запретят сдавать частное жилье в испанской столице для туристов. Новые меры были объявлены на этой неделе в рамках борьбы с массовым туризмом, на который жалуются местные жители.

В мэрии заявили, что новые правила предназначены "для сохранения использования зданий в качестве жилья, прекращение постоянного пользования (туристами) и его замещение временным, таким образом, предотвращая использования жилья исключительно для туристов", пишет The Local.

Новые правила запрещают аренду туристических квартир более чем 90 дней в году. Они также будут препятствовать превращению целых многоквартирных домов в жилье для туристов без специальной лицензии, как у гостиниц, и мораторий на выдачу таких лицензий будет, по меньшей мере, на год.

От квартир для туристов в Центральной зоне будут требовать отдельного входа на улицу от постоянных жителей, что фактически исключает все квартиры, кроме расположенных на первом этаже.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:06
Начальник инспекций МАГАТЭ подал в отставку
05:43
ЕС может привлечь Швейцарию и США к PESCO
04:33
В Египте судили 4-летнего мальчика за домогательство
03:18
Человекоподобный робот научился бегать
02:11
В Австралии расследуют самое кровавое убийство за 22 года
01:13
Пьяный Джонни Депп пытался устроить драку на сьемках фильма
00:35
В США охрана отняла у контрабандистов 6 тонн кокаина
22:11
Жена Вайнштейна не подозревала о его домогательствах
21:58
В Афганистане атакованы полицейские базы, есть жертвы
21:52
Палестинцы опять подожгли газопровод из Израиля
21:27
"Удар Ирана по Голанам - предупреждение Израилю"
21:20
РФ требует встречи Трампа и Путина
20:33
РФ не будет вооружать Сирию своими С-300
20:11
15 тысяч арабов собрались на границе Газы с Израилем  
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus