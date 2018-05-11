Мадрид инициирует запрет на сдачу квартир туристам
Мэрия Мадрида готовит новые строгие правила, которые фактически запретят сдавать частное жилье в испанской столице для туристов. Новые меры были объявлены на этой неделе в рамках борьбы с массовым туризмом, на который жалуются местные жители.
В мэрии заявили, что новые правила предназначены "для сохранения использования зданий в качестве жилья, прекращение постоянного пользования (туристами) и его замещение временным, таким образом, предотвращая использования жилья исключительно для туристов", пишет The Local.
Новые правила запрещают аренду туристических квартир более чем 90 дней в году. Они также будут препятствовать превращению целых многоквартирных домов в жилье для туристов без специальной лицензии, как у гостиниц, и мораторий на выдачу таких лицензий будет, по меньшей мере, на год.
От квартир для туристов в Центральной зоне будут требовать отдельного входа на улицу от постоянных жителей, что фактически исключает все квартиры, кроме расположенных на первом этаже.