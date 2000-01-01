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ЕС может привлечь Швейцарию и США к PESCO 12.05 05:43   MIGnews.com

ЕС может привлечь Швейцарию и США к PESCO

В Европейском союзе рассмотрят предложения о привлечении третьих стран к новой инициативе структурированного постоянного сотрудничества (PESCO) в сфере безопасности и обороны.

Так, страны Бенилюкса - Бельгия, Нидерланды и Люксембург - предлагают при определенных условиях приглашать к реализации проектов ЕС в сфере безопасности и обороны третьи страны, вклад которых может быть полезным и эксклюзивным, пишет Politico.

Прежде всего, называются такие страны, как Великобритания, которая выйдет из ЕС в марте 2019 года, а также США, Норвегия и Швейцария.

Справка. В программе PESCO участвуют 25 стран. Программа предусматривает, что страны-члены ЕС будут теснее сотрудничать в сфере безопасности и обороны.

Это позволит развивать совместные оборонные возможности, инвестировать в совместные проекты и повысить оперативную готовность и вклад национальных вооруженных сил.
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