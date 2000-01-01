ЕС может привлечь Швейцарию и США к PESCO

В Европейском союзе рассмотрят предложения о привлечении третьих стран к новой инициативе структурированного постоянного сотрудничества (PESCO) в сфере безопасности и обороны.
Так, страны Бенилюкса - Бельгия, Нидерланды и Люксембург - предлагают при определенных условиях приглашать к реализации проектов ЕС в сфере безопасности и обороны третьи страны, вклад которых может быть полезным и эксклюзивным, пишет Politico.
Прежде всего, называются такие страны, как Великобритания, которая выйдет из ЕС в марте 2019 года, а также США, Норвегия и Швейцария.
Справка. В программе PESCO участвуют 25 стран. Программа предусматривает, что страны-члены ЕС будут теснее сотрудничать в сфере безопасности и обороны.
Это позволит развивать совместные оборонные возможности, инвестировать в совместные проекты и повысить оперативную готовность и вклад национальных вооруженных сил.