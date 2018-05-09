РФ требует встречи Трампа и Путина

После заявления председателя Белого дома о выходе американской стороны из иранского ядерного соглашения, важно организовать встречу между российским лидером Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он заверил, что благодаря встрече на высшем уровне можно было бы ограничить негативные последствия выхода Штатов по ядерной сделке с Ираном, а дипломатия получила бы еще один шанс, пишет Bloomberg.
Как известно, в марте американский лидер Дональд Трамп поздравил по телефону главу Кремля Владимира Путина с переизбранием и предложил посетить Вашингтон с официальным визитом.
Проведение встречи необходимо в любом случае, особенно после того, как во время телефонного разговора президенты отметили необходимость решить накопившиеся проблемы в сфере стратегической стабильности.
Во вторник, 8 мая, Трамп заявил о выходе США иранского ядерного соглашения и объявил о готовности ввести мощные санкции против Тегерана. Лидер Ирана остро воспринял решение президента США, не исключив возможность того, что его страна возобновит свою ядерную деятельность. В ЕС и ООН также недовольны таким шагом лидера Штатов.