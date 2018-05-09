Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com









РФ требует встречи Трампа и Путина 11.05 21:20   MIGnews.com

РФ требует встречи Трампа и Путина

После заявления председателя Белого дома о выходе американской стороны из иранского ядерного соглашения, важно организовать встречу между российским лидером Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он заверил, что благодаря встрече на высшем уровне можно было бы ограничить негативные последствия выхода Штатов по ядерной сделке с Ираном, а дипломатия получила бы еще один шанс, пишет Bloomberg.

Как известно, в марте американский лидер Дональд Трамп поздравил по телефону главу Кремля Владимира Путина с переизбранием и предложил посетить Вашингтон с официальным визитом.

Проведение встречи необходимо в любом случае, особенно после того, как во время телефонного разговора президенты отметили необходимость решить накопившиеся проблемы в сфере стратегической стабильности.

Во вторник, 8 мая, Трамп заявил о выходе США иранского ядерного соглашения и объявил о готовности ввести мощные санкции против Тегерана. Лидер Ирана остро воспринял решение президента США, не исключив возможность того, что его страна возобновит свою ядерную деятельность. В ЕС и ООН также недовольны таким шагом лидера Штатов.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:11
Жена Вайнштейна не подозревала о его домогательствах
21:58
В Афганистане атакованы полицейские базы, есть жертвы
21:52
Палестинцы опять подожгли газопровод из Израиля
21:27
"Удар Ирана по Голанам - предупреждение Израилю"
20:33
РФ не будет вооружать Сирию своими С-300
20:11
15 тысяч арабов собрались на границе Газы с Израилем  
19:50
Нетаниягу: Мы победим в нынешней кампании против Ирана
19:37
Профессор американского вуза винит Израиль во всех проблемах
19:30
TANAP запустят 12 июня
18:58
Подозрение на теракт в Самарии: пытались задавить солдата
18:42
Выход США не отменяет ядерную сделку с Ираном
17:55
Букмекеры Евровидения "разлюбили" Нетту Барзилай
17:47
Избран глава "Грузинской мечты"
17:34
Либерман: это не конец наших проблем
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus