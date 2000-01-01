РФ не будет вооружать Сирию своими С-300

Российская Федерация не намерена поставлять Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300, рассказал помощник российского лидера Владимира Путина по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин.
В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что этот шаг не стоит связывать с визитом израильского премьера в Москву, пишет Голос Америки.
Как известно, еще 20 апреля, российский министр иностранных дел Сергей Лавров поведал о вероятности поставок С-300 сирийскому правительству после ракетных ударов США и Британии в ответ на предполагаемую химатаку в Восточной Гуте.
По мнению Лаврова, у России после ударов по Сирии больше нет "моральных обязательств" воздерживаться от поставок С-300 режиму Башара Асада.