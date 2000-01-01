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Нетаниягу: Мы победим в нынешней кампании против Ирана | Фото: Хаим Цах, GPO11.05 19:50   MIGnews.com

Нетаниягу: Мы победим в нынешней кампании против Ирана

Израиль непременно победит в нынешней кампании против Ирана, уверен премьер-министр Еврейского государства Биньямин Нетаниягу.

"Я установил основополагающий принцип: кто бы нас ни ударил, мы ударим их в ответ. Мы находимся в разгаре продолжающейся кампании, и мы собираемся в ней победить", - заявил он в видеообращении к израильтянам, которое было опубликован в его соцсетях днем 11 мая.

Премьер назвал "соответствующей реакцией" на злонамеренную деятельность Ирана в Сирии атаку авиации ЦАХАЛа по иранским военным объектам после удара, который боевики КСИР нанесли по израильским Голанским высотам утром в четверг, 10 мая.

Кроме того, глава израильского правительства поблагодарил США, Германию, Великобританию и Францию за поддержку "нашего права действовать и защищаться от иранской агрессии".
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