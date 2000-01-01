Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com









Выход США не отменяет ядерную сделку с Ираном 11.05 18:42   MIGnews.com

Выход США не отменяет ядерную сделку с Ираном

Американская сторона не в силе отменить ядерную сделку с Ираном, выйдя из нее, сообщила заявила высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Могерини утверждает, что данная сделка не является двусторонним договором. По ее словам, это резолюция СБ ООН, и она принадлежит всему миру", пишет The Associated Press.

Более того, высокий представитель ЕС отметила, что Европейский союз настроен на то, чтобы обеспечить соблюдение ядерного соглашения с Ираном, несмотря на решение американского лидера Дональда Трампа о выходе из соглашения.

Она акцентировала, что ЕС желает сохранить это соглашение: "…Нам нужна единственная страна, которая может в одностороннем порядке уничтожить это соглашение, которой является Иран".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:33
РФ не будет вооружать Сирию своими С-300
20:11
15 тысяч арабов собрались на границе Газы с Израилем  
19:50
Нетаниягу: Мы победим в нынешней кампании против Ирана
19:37
Профессор американского вуза винит Израиль во всех проблемах
19:30
TANAP запустят 12 июня
18:58
Подозрение на теракт в Самарии: пытались задавить солдата
17:55
Букмекеры Евровидения "разлюбили" Нетту Барзилай
17:47
Избран глава "Грузинской мечты"
17:34
Либерман: это не конец наших проблем
16:59
Евросоюз и Британия поддерживали право Израиля на самозащиту
16:45
ЕС не должен плясать под дудку США, а торговать с Ираном
16:32
Трамп выступит на открытии посольства США в Иерусалиме
15:58
Нетаниягу мог стать жертвой теракта в Москве
14:56
Видео: французская семья чудом спаслась от стаи гепардов  
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus