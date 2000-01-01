Выход США не отменяет ядерную сделку с Ираном

Американская сторона не в силе отменить ядерную сделку с Ираном, выйдя из нее, сообщила заявила высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.
Могерини утверждает, что данная сделка не является двусторонним договором. По ее словам, это резолюция СБ ООН, и она принадлежит всему миру", пишет The Associated Press.
Более того, высокий представитель ЕС отметила, что Европейский союз настроен на то, чтобы обеспечить соблюдение ядерного соглашения с Ираном, несмотря на решение американского лидера Дональда Трампа о выходе из соглашения.
Она акцентировала, что ЕС желает сохранить это соглашение: "…Нам нужна единственная страна, которая может в одностороннем порядке уничтожить это соглашение, которой является Иран".