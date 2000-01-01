Бывший грузинский премьер, миллиардер Бидзина Иванишвили на съезде правящей партии был избран главой правящей партии "Грузинская мечта".
Сообщается, что его кандидатуру делегаты съезда поддержали единогласно. Как известно, на посту председателя "Грузинской мечты" Иванишвили сменил лидера грузинского правительства Георгия Квирикашвили, сообщивший в конце апреля, что Иванишвили намерен вернуться в грузинскую политику.
Ранее, Иванишвили не раз заявлял, что не собирается возвращаться в политику, пишет NewsGeorgia.
Справка. Иванишвили стал премьером Грузии в 2012 году после победы на парламентских выборах созданной им коалиции "Грузинская мечта". В 2013 году он ушел в отставку по собственному желанию.
Несмотря на его заявления о том, что он не вмешивается в политику, многие представители грузинской оппозиции, эксперты, а также неправительственные организации не раз отмечали, что Иванишвили управляет политситуацией "из-за кулис" и без него не обходится ни одно серьезное назначение в правительстве.