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Евросоюз и Британия поддерживали право Израиля на самозащиту 11.05 16:59   MIGnews.com

Евросоюз и Британия поддерживали право Израиля на самозащиту

Европейский союз и Великобритания поддержали право Израиля на самооборону после того, как ВВС ЦАХАЛа нанесли ответный удар по иранским целям в Хаме и Алеппо в ответ на ракетную атаку по Голанским высотам.

"Сообщения об иранских атаках на позиции израильской армии с территории Сирии, на которые Израиль ответил ударом по иранским целям в Сирии, крайне тревожны. Как Евросоюз неоднократно заявлял, Израиль имеет право самообороняться. В то же время мы призываем все представителей региона проявлять сдержанность и избегать любой эскалации, которая могла бы подорвать региональную стабильность", - гласит коммюнике главы внешней политики ЕС Федерики Могерини.

Кроме того, премьер-министру Биньямину Нетаниягу позвонила и выразила поддержку его британская коллегам Тереза Мэй.

Согласно заявлению Даунинг-стрит, она осудила иранские ракетные атаки против Израиля и заявила о "решительной поддержке права Израиля защищаться от иранской агрессии", Иран она призвала "воздерживаться от любых дальнейших нападений", а все стороны конфликта – к спокойствию.

Мэй и Нетаниягу "сошлись на том, что международное сообщество должно продолжать совместную работу по противостоянию дестабилизирующей деятельности Ирана в регионе, а также привлечь влияние Россию в Сирии для предотвращения иранских атак в дальнейшем".

Стоит отметить, что ранее с аналогичным заявлением выступил и глава МИДа Соединенного Королевства Борис Джонсон.

Нетаниягу выразил Великобритании свою признательность.
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